Продажу детского питания в столице надо упорядочить

Блок Кличка инициирует принятие Киеврадой решения об упорядочивании продажи детского питания в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, в повестку дня заседания Киеврады 9 июля депутаты от этого блока внесли проект решения «Об отдельных мерах по реализации продукции детского питания в городе Киеве».

«Эти правила позволят навести элементарный порядок и защитить детей, особенно грудных, от некачественных продуктов, обеспечить малышей высококачественным и безопасным питанием», - заявляют в Блоке Кличко.

Проект решения предусматривает запрещение в Киеве торговли детскими продуктами питания без документов (декларации производителя и свидетельства о государственной регистрации). Кроме того, на прилавки не выпустят продукты из ГМО, неправильно оформленные, а также не содержащие информацию о составе продукта и перечень всех компонентов рецептуры.

Как отмечают в Блоке Кличко, в торговых сетях под видом детского питания реализуется продукция, не одобренная Минздравом, поэтому часто родители покупают стилизованные продукты – не рекомендованные детям, а такие, которые имеют похожую «стилизованную» упаковку. Кроме того, педиатры столичных учреждений здравоохранения не имеют перечня продукции, зарегистрированной в Украине как детское питание, поэтому рекомендуют ее родителями «на свой страх и риск», что является недопустимым. Проект решения предусматривает ведение реестра разрешенных продуктов и его постоянное обновление.

«Согласно анализам продукции, которая рекомендуется столичными педиатрами, существующему составу витаминов, минералов, наполнителей в йогуртах, детское молоко, молочные смеси, соки значительно отличается от заявленных и тех, которые были в контрольных образцах. Ведь на этапе реализации в сети торговых учреждений такая продукция не тестируется. Этим решениям мы установим контроль за продуктами детского питания», - заявляют в Блоке Кличка.

Депутаты фракции Блока Кличко призывают все политические силы Киеврады поддержать указанный проект решения.