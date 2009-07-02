Для чего заражают свиным гриппом в Британии?

В Британии участились случаи намеренного заражения людей свиным гриппом на специальных вечеринках, в связи с чем медики страны подняли волну критики.

Как выяснилось, британцы опасаются, что зимой вирус станет более опасным, и предпочитают переболеть сейчас, а также выработать иммунитет к заболеванию, сообщает ВВС.

В свою очередь, глава Комитета общественного здоровья Британской медицинской ассоциации подверг подобную практику резкой критике. По его словам, вирус А/H1N1,хоть и не агрессивен, все равно представляет угрозу, в том числе смертельную, для посетителей подобных вечеринок и окружающих их людей.

Добровольное заражение новым гриппом сводит на нет все усилия медиков по уменьшению масштабов эпидемии, добавил эксперт.

В настоящее время британские врачи пытаются ограничить распространение вируса путем изоляции заболевших и профилактического назначения контактировавшим с ними лицам противовирусных препаратов. Участники вечеринок своим поведением противостоят этим мерам, разнося вирус и способствуя тем самым его потенциальным мутациям в более агрессивные формы.

Согласно последнему бюллетеню Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано 70 893 случая заражения гриппом H1N1 в более чем ста странах мира, из них 311 - с летальным исходом. За три дня с 26 по 29 июня число заболевших возросло на 11 079 человек, а умерших - на 48.

Ранее в этом месяце министр здравоохранения Украины Василий Князевич сообщил, что эпидемия гриппа A/H1N1 в Украине возможна осенью.

В свою очередь генсек ООН Пан Ги Мун в начале июня заявил, что вирус охватил в основном развитые страны, но вскоре такая ситуация изменится и приведет к новым последствиям.

medportal.ru