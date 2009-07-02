Как улучшить способность мужчины к зачатию?

Австралийский ученый обнаружил, что ежедневная эякуляция в течение недели повышает качество спермы, улучшая, таким образом, способность мужчины к зачатию ребенка.

В исследовании акушера-эндокринолога Дэвида Грининга (David Greening) из компании Sydney IVF приняли участие 118 мужчин с повышенным уровнем дефектной ДНК в сперматозоидах. Этот уровень составлял от 15 до 98 процентов (в среднем 34 процента).

На основании результатов исследования ученый порекомендовал парам, желающим зачать ребенка, заниматься сексом ежедневно в течение недели перед овуляцией.

Полученные данные подтверждают результаты исследования, проведенного в 2003 году в Израиле. Тогда ученые доказали, что длительное воздержание ухудшает характеристики сперматозоидов.

podrobnosti.ua