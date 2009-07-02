Изобрели детский комбинезон-термометр

Владелец британского паба разработал детский комбинезон, который меняет цвет при повышении температуры тела младенца. Разработка оказалась настолько удачной, что фирма-производитель одежды заключила с ним контракт на сумму 12,5 миллиона фунтов стерлингов.

Идея комбинезона-индикатора пришла в голову 42-летнего Криса Эбеджера (Chris Ebejer) из Лонг-Мелфорда в графстве Саффолк, когда он узнал о том, что у маленьких детей недоразвита регуляция температуры тела. Процесс создания инновационного соединения, меняющего цвет в зависимости от температуры, занял шесть лет и потребовал вложений в размере 700 тысяч фунтов стерлингов.

Детские комбинезоны, окрашенные разработанным веществом в пастельные розовый, голубой и зеленый цвета, обесцвечиваются при температуре выше 37 градусов Цельсия, то есть служат визуальным индикатором заболевания или перегревания ребенка.

Разработка Эбеджера, владеющего двумя пабами, заинтересовала фирму Quality Workwear 4 U, которая заключила с ним контракт на использование патентованного изобретения во всех странах мира. Сумма контракта составила 12,5 миллиона фунтов стерлингов (около 640 миллионов рублей). Помимо комбинезонов, названных Babyglow, компания планирует производить также реагирующие на температуру покрывала.

Эбеджер надеется, что его разработка, позволяющая заметить перегревание на самых ранних стадиях, поможет спасти жизни многих детей.

medportal.ru