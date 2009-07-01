Приостановили работу 54 точек продажи мясных изделий

В Киеве в результате широкомасштабной операции по отработке соблюдения качества и правил торговли субъектов хозяйствования по изготовлению мясных полуфабрикатов, которая продолжалась с 15 по 25 июня, милиция приостановила деятельность 54 торговых точек из 75.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник управления ветеринарной милиции МВД Украины Сергей МАКСЮТА.

По его словам, причиной приостановки деятельности работы в 22 случаях было отсутствие каких-либо учредительных документов для этого вида предпринимательской деятельности. В трех случаях зарегистрировано использование запрещенного оборудования - газовых баллонов. Также во время рейда было демонтировано 15 установок для изготовления шаурмы и курей-гриль; в 32 случаях милицией было установлено отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность мясного сырья, из которого изготовлялась пищевая продукция, в связи с чем из обращения изъято свыше шести тонн продукции животноводческого происхождения, на которую отсутствовали соответствующие документы.