Медики Израиля организуют в Украине службу бесплатной экстренной помощи

Волонтеры стремятся научить местных жителей, которые не являются медиками, оказывать первую помощь.

Израильская волонтерская организация United Hatzalah в сотрудничестве с Министерством здравоохранения (Минздрав) Украины и местными общественными организациями планируют организовать в Украине службу бесплатной экстренной помощи.

Читайте такжеГройсман заявляет, что Супрун не дает воровать деньги украинского народа Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети.

«В Украине волонтеры United Hatzalah хотят взять под опеку одну из областей и сделать там такую службу, которая есть в Израиле. Они стремятся помочь украинским общинам объединиться вокруг помощи друг другу. И также научить местных жителей, которые не являются медиками, оказывать первую помощь», - сообщила она.

Супрун уточнила, что волонтерская организация United Hatzalah объединяет около 4000 медиков. Их цель - за максимально короткое время добраться до пациента, чтобы оказать ему первую помощь.

«Каждый из них, получив информацию о том, что скорая не может попасть к пациенту, выезжают на скутерах, велосипедах, бегут самостоятельно, чтобы до приезда бригады экстренки помочь пострадавшим. Они это делают совершенно бесплатно, 24 часа в сутки, 365 дней в году», - отметила и.о. министра.