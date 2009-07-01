Начали проверку наличия маркировки ГМО в продуктах

Управление ветеринарной милиции МВД Украины с сегодняшнего дня приступило к проверке наличия маркировки, указывающей на содержание генетически модифицированных организмов в продуктах питания животного происхождения.

Как передает корреспондент УНИАН, рб этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Управления ветеринарной милиции МВД Украины Сергей МАКСЮТА.

По его словам, данные действия милиции связаны с правительственными требованиями, которые предписывают необходимость соответствующей маркировки продуктов относительно наличия (отсутствия) ГМО.

Отныне каждый предприниматель или завод по изготовление продуктов питания обязан вносить соответствующие сведения на этикетку. Согласно законодательству, продукт питания может содержать лишь 0,1% ГМО.

Кроме того, как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, по словам С.ОКСЮТЫ, в течение этого года зарегистрировано более 10 случаев массовых отравлений граждан, вызванных употреблением некачественных пищевых продуктов, в частности, остро появляется проблема отравлений детей. Поэтому сейчас работники ветеринарной милиции проверяют детские лагеря, базы отдыха и санатории с целью предупреждения возможного ввоза некачественной продукции.

Так, за первое полугодие 2009 года работники ветеринарной милиции изъяли из оборота более 1036 тонн продукции животного происхождения сомнительного качества. Чаще всего такая продукция сопровождалась фиктивными документами о ее качестве и безопасности, а во многих случаях вообще транспортировалась без документов. Такая ситуация создает предпосылки для возникновения фиктивных фирм по закупке незаконно ввезенной животноводческой продукции и подпольных цехов по ее переработке, создания устойчивых коррумпированных связей с работниками контрольных органов, что приводит к значительным непоступлениям средств в государственный бюджет и способствует развитию теневой экономики.

Например, в Винницкой области был задержан автомобиль «Мерседес» под управлением гражданина Молдовы, который транспортировал твердый сыр производства Польши общим весом 20 тонн без каких-либо сопроводительных документов. Частично на продукции были самоклейки в виде маркировки на украинском языке. По этому факту контрабанды документы переданы в Управление СБУ Винницкой области.

В течение этого года проведены оперативно-профилактические отработки регионов Украины на предмет выявления и изъятия из оборота некачественной и опасной продукции животного происхождения.

По словам С.ОКСЮТЫ, работники ветеринарной милиции проверили более 22,8 тыс. субъектов ведения хозяйства, деятельность которых связана с торговыми, снабженческими и другими операциями, с животноводческой продукцией и сырьем. Обеспечена проверка более 7,2 тыс. транспортных средств во время перевозки ими животноводческой продукции.

Во время проверок задокументировано 16,2 тыс. правонарушений в сфере оборота продукции животного происхождения. В отношении правонарушителей были приняты меры административного влияния. В доход государства взыскано штрафов на 336 тыс. грн.