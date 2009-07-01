Аборт сказывается на здоровье будущих детей

Аборт отрицательно сказывается на здоровье женщины - это известно всем. На этот раз ученые доказали, что искусственное прерывание беременности может повлиять и на здоровье будущих детей.

Представители Европейского общества по репродукции человека и эмбриологии выяснили, что 2 и более абортов удваивают риск преждевременных родов при следующей беременности.

Так, риск рождения ребенка на 34 неделе беременности у женщин, сделавших более 2-х абортов, увеличивается на 50%. Если женщина сделала 1 аборт, то вероятность появления малыша при следующей беременности раньше 37 недель составляет 20%.

У недоношенных детей часто возникают проблемы со здоровьем. В том числе у каждого десятого диагностируются болезни легких, развивается слепота или глухота.

Напомним, что причиной преждевременных родов также являются курение, употребление алкоголя и наркотиков, а также стрессы.

neboley.com.ua