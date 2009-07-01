Компьютерная программа "предсказывает" выпадение волос

Недавно ученые создали новую компьютерную программу, с помощью которой можно определить, грозит ли мужчине облысение. Это – первый в мире надежный инструмент, предсказывающий выпадение волос, и он уже стал популярен среди мужчин многих стран Запада.

Новая компьютерная программа, разработанная немецкими учеными, способна предсказать, в каком возрасте мужчина облысеет, или же подтвердить, что мужчине нечего опасаться остаться без волос до самой старости. Более полумиллиона немцев воспользовались программой в течение 10 дней после ее выпуска, а всего в мире программой и ее возможностями заинтересовалось уже три миллиона мужчин. Интересно, что 60% из них – молодые люди 15-30 лет.

Согласно последним исследованиям, две трети британцев в конечном итоге облысеют, а среди немцев половина мужчин страдает наследственным облысением. Калькулятор задает мужчинам вопросы об их возрасте, семейном положении, профессии, месте жительства, текущем состоянии волос, истории облысения в семье и уровне стресса.

Глава одной из фирм, занимающихся проблемами облысения, доктор Адольф Кленк (Adolf Klenk) заявил: «Все больше и больше мужчин волнуются по поводу облысения, особенно молодые. Они находятся в поисках партнерши и очень переживают за то, как выглядят, и как их воспринимают в их социальных группах». Молодые мужчины боятся стать менее привлекательными в глазах других, в то время как старые не придают этому особого значения. Доктор Кленк рассказал, что особому риску облысения подвергаются мужчины, у которых облысением страдали родственники с обеих сторон. Другие факторы включают сильный длительный стресс и плохое питание. Плохой рацион питания не способствует снабжению волос достаточным количеством питательных веществ. Также, облысеть рискуют мужчины, которые часто носят шлем, каску или головные телефоны.

menslife.info