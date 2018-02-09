Кабмин объявил конкурсный отбор на должность главы Национальной службы здоровья

Определены условия проведения конкурса, начало проведения которого запланировано на 27 февраля.

Кабинет министров Украины объявил конкурсный отбор на должность главы Национальной службы здоровья.

Соответствующее распоряжение от 7 февраля 2018 г. № 72-р опубликовано на Правительственном портале.

Читайте такжеГройсман заявляет, что Супрун не дает воровать денег украинского народа

"Согласно части второй статьи 23 закона Украины “О государственной службе” объявить конкурс на занятие вакантной должностипредседателя Национальной службы здоровья", - говорится в документе.

Кроме того, определены условия проведения конкурса на занятие вышеуказанной должности.

В должностные обязанности входит: осуществление полномочий руководителя государственной службы НСЗУ; реализация государственной политики в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения; осуществление других полномочий, определенных законом.

Должностной оклад - 18 тыс. грн.

Начало проведения конкурса - 27 февраля в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О государственных финансовые гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный номер 6327). Этим законом государство гарантирует полную оплату, согласно тарифу, за счет средств госбюджета, предоставления гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медицинских гарантий.