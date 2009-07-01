Блюда из риса с шафраном сохраняют зрение

Блюда из риса с шафраном обладают способностью предупреждать ослабление и даже потерю зрения в пожилом возрасте. Это установила совместная группа ученых из австралийского университета города Сиднея и итальянской Аквилы, сообщила британская радиостанция Би-би-си.

В ходе исследований они обнаружили, что шафран укрепляет защитные функции глазных клеток. Он также предупреждает атрофирование глазных мышц, что ведет во многих случаях к ослаблению зрения.

Шафран, производится из ирисовых цветов, известных под латинским названием крокус, и употребляется человеком в пище уже в течение нескольких тысяч лет. Сейчас он широко применяется в блюдах, где используется рис, - ризотто, пилау, паэла.

"Мы сделали вывод, что шафран содержит протеины, которые способны предохранять зрения", - заявил профессор Бисти. По его словам, сейчас ученые пытаются понять механизм их работы. "Представляется, что содержащиеся в шафране активные химические вещества обладают уникальным качеством - они умеют омолаживать клетки глаза", - подчеркнул Бисти.

medlinks.ru