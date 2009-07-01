Помогите собрать средства для 4-летнего мальчика, больного раком!

У маленького Богдана Шиндера – опухоль внечеревной полости. Богдан уже прошел 8 курсов химиотерапии. Впереди – еще несколько курсов, а затем – операция. Для успешного лечения Богдану жизненно необходим препарат «Эпрекс». Ежемесячно - две упаковки стоимостью 1800 гривен каждая. Лекарства нужны для того, чтобы мальчик мог возобновиться между курсами тяжелой химиотерапии. Если не будет «Эпрекса», Богдан не сможет продолжать лечения, ведь его ослаблен организм просто не выдержит химиотерапии.

Мама Богдана – на инвалидности, отец – рабочий. После расходов на обследование и лечение финансовые возможности семьи полностью истощены, и родители Богдана обращаются ко всем небезразличным с просьбой помочь их маленькому сыну преодолеть страшную болезнь!

Даже самый скромный взнос дает Богданчику надежду на выздоровление!!!

Помощь можно передать маме мальчика, Елене Валериевне, – тел. 068 172 60 45

или перечислить на карточку

Транзитный счет "Приватбанка" 29240825525601

МФО 315405

ЗКПО 22772795

для зачисления на мгновенную карточку 4405885013938268 Приватбанк

Получатель: Шиндер А.М.