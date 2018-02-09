Почему нельзя покупать овощи и фрукты по акционным ценам: комментарий диетологов

Даже, если гниль затронула только незначительную часть продукта, на самом деле она распространена на всю мякоть.

Диетологи отмечают, что не стоит покупать овощи и фрукты по акционным ценам - даже если гниль затронула незначительную часть продукта, на самом деле она распространена на всю мякоть.

На полках магазинов часто можно заметить овощи и фрукты, которые имеют нетоварный вид, с большими скидками. Специалисты предупреждают, что не всегда стоит покупаться на сниженную цену, пишет ТСН.

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Диетологи подчеркивают, что даже если гниль затронула незначительную часть продукта, на самом деле она распространена на всю мякоть плода. Бактерии размножаются везде, поэтому такие продукты лучше не жалеть и выбрасывать.

Гнилые плоды не желательно использовать даже для приготовления компотов и джемов. Также лучше не покупать примятые фрукты и овощи, или те, у которых повреждена кожица. Такие плоды портятся гораздо быстрее.

К тому же будьте готовы: в магазине вы можете сэкономить треть денег, а уже дома - выбросить треть приобретенного товара.