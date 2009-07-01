Грипп H1N1 устойчив к лекарству ВОЗ?

Первый случай устойчивости гриппа Н1N1 к препарату, рекомендованному ВОЗ для лечения новой инфекции, зафиксирован в Европе, сообщает Би-би-си. Признаки устойчивости вируса к препарату осельтамивир ("Тамифлю") выявлены у пациента из Дании.

Разработчик и производитель осельтамивира компания Roche подтверждает информацию об обнаружении лекарственно-устойчивого штамма вируса H1N1. Появление лекарственной устойчивости характерно и для сезонных разновидностей вируса гриппа, так что в таком развитии событий нет ничего неожиданного, заявляют в компании.

Вместе с тем, в Roche отмечают, что признаков широкого распространения не поддающейся лечению осельтамивиром версии вируса в Европе пока не наблюдается.

Вторым и последним препаратом, рекомендованным ВОЗ для лечения гриппа H1N1, является занамивир ("Реленза"), патент на который принадлежит GlaxoSmithKlein.

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