В рамках совместного проекта фонда «Развитие Украины» и организации «Магнолия» за год в Украине усыновлено 102 ребенка

В рамках совместного проекта Фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» и Всеукраинской общественной организации «Магнолия» - «Цій дитині потрібна родина» за год в Украине было усыновлено 102 ребенка.

Как сообщили УНИАН в Департаменте внешних связей фонда «Развитие Украины», за год реализации проекта были подготовлены и транслировались в эфире ведущих украинских телеканалов 168 роликов о детях-сиротах из всех областей Украины, из них 102 ребенка были усыновлены, устроены в приемные семьи, детские дома семейного типа и взяты под опеку.

Реализация проекта продолжается, и проект будет расширен. В сентябре 2009 года фонд «Развитие Украины», Государственный департамент по вопросам усыновления и защиты прав детей и «Магнолия» планируют запустить первый национальный Интернет-портал, посвященный усыновлению. Здесь будет размещена национальная база детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, нормативные акты, рекомендации специалистов, опыт усыновителей и полезные контакты.

«Сегодня, по официальным данням, в Украине свыше 103 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, - заявила руководитель проекта Дарья КАСЬЯНОВА. - Из них только 32 тысячи детей подлежат усыновлению, причем 27 тысяч из них старше 7 лет».

По ее словам, «для этих детей шансы найти семью очень малы, так как большинство потенциальных усыновителей ориентированы на детей до 2-3-х лет, и фонд в своей работе большое внимание уделяет именно детям старшего возраста, создавая детские дома семейного типа и приемные семьи».