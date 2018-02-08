В январе программу "Доступные лекарства" реализовали менее, чем на 10%

Минздрав призывает местную власть своевременно использовать выделенные средства.

Программа "Доступные лекарства" реализована в январе лишь на 10%.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в ведомство поступают сообщения, что рецепты по программе «Доступные лекарства» отказываются возмещать в аптеках, мотивируя это тем, что финансирование программы приостановлено.

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В Минздраве отмечают, что "правительство выполнило все вовремя".

"7 декабря был утвержден бюджет с отдельной строкой в 1 миллиард гривен на “Доступные лекарства”, а 4 января – Казначейская служба перечислила в каждую область запланированную на первый месяц года сумму (83,3 млн грн). Проблемная ситуация возникла из-за того, что во многих регионах страны не успели сделать все необходимые управленческие действия: не направили вовремя средства в районы, не открыли новые казначейские счета, не подписали договоры с аптеками", - сообщили в Минздраве.

"6 февраля Государственная казначейская служба Украины опубликовала отчет за январь месяц, из которого можно сделать выводы, как регионы смогли воспользоваться субвенцией. Так, было использовано менее 10% от общей запланированной суммы, ответственные области воспользовались программой на 23-37%. Это пока очень неутешительная статистика. Минздрав вместе с правительством принимает все возможные меры для исправления этой ситуации. Призываем местную власть своевременно использовать выделенные средства, чтобы люди могли бесперебойно получать лекарства", - отметили в Минздраве.