Вегетарианцы меньше рискуют заболеть раком

Специалисты из университетов Британии и Новой Зеландии выяснили, люди, которые не едят мяса, меньше подвержены опасности заболеть раком. Но это относится не ко всем формам этого заболевания.

Результаты исследования более 60 тысяч человек показали, что среди вегетарианцев реже встречаются случаи заболевания раком крови, мочевого пузыря или желудка.

При этом, говорится в исследовании, результаты которого опубликовал журнал British Journal of Cancer, защитный эффект вегетарианства, по всей видимости, не распространяется на рак кишечника, от которого умирает большое число людей.

А вероятность заболеть раком шейки матки оказалась в два раза выше для вегетарианцев и тех, кто ест рыбу, по сравнению с мясоедами. Согласно опубликованным данным, если в среднем 33 человека из 100 заболевают раком на том или ином этапе жизненного пути, то для тех, кто не есть мясо, этот показатель составляет 29 человек из 100.

К примеру, в случае множественной миеломы, довольно редкого рака костного мозга, вегетарианцы на 75% меньше рискуют заболеть этой разновидностью рака в сравнении с поедателями мяса.

При этом разница в плане заболевания раком между теми, кто есть только овощи, и употребляющими в пищу рыбу оказалась меньше, чем разница между вегетарианцами и мясоедами. Профессор Тим Кей, руководивший исследованием, заявил, что только лишь на его основании нельзя сделать однозначные выводы.

По его словам, на данный момент факты, установленные в ходе исследования, недостаточно сильны для того, чтобы добиваться внесения особенно серьезных изменений в питание тех, кто придерживается средней сбалансированной диеты, сообщает BBC.

vzglyad.ru