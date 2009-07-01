В Украине повышается акциз на пиво и алкоголь

С сегодняшнего дня вступил в силу закон об увеличении акцизного сбора на пиво на 93,5% – с 0,31 грн. за литр до 0,6 грн. за литр.

Напомним, 3 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины", который предусматривает повышение акциза на пиво. Доходы бюджета за счет поступлений от акцизного сбора в проекте закона планировалось направить на дополнительные расходы, связанные с увеличением количества больных сахарным диабетом и влиянием ценового фактора на стоимость лечения в этом году. При этом дополнительная дотация местным бюджетам на обеспечение лечения больных сахарным диабетом предусматривалась в размере 160 млн. грн. Кроме того, эти средства планировалось направить на реализацию мер по круглосуточному водообеспечению Львова – 105 млн. грн.; завершение ремонтно-реставрационных работ и создание музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника в Каневе "Дом-музей Т.Г.Шевченко" – 22,5 млн. грн.

Однако после того, как закон был передан на подпись Президенту, стало известно, что дополнительные средства от повышения акциза на пиво Верховная Рада намерена направить не только на закупку инсулина, но и на содержание своего аппарата. Согласно этому закону, предусматривалось увеличение финансирования аппарата ВР на 97 млн. грн. – с 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал этот закон.

23 июня ВР приняла его в новой редакции. Парламент частично поддержал предложения Президента. В частности, учел предложения главы государства в части исключения положений об увеличении расходов ВР в размере 97 млн. грн.

С сегодняшнего дня в Украине также повышен акциз на алкоголь. С сегодняшнего дня в Украине вступил в силу Закон Украины № 1202-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора», которым повышен акциз на алкоголь.

Закон предусматривает повышение с 1 июля 2009 года ставок акцизного сбора на игристые и газированные вина в 1,5 раза – с 1,6 до 2,5 грн. за 1 л. Акциз на другие перебродившие напитки (сидр, перри (грушевый напиток), медовый напиток), смеси из перебродивших напитков повышен на 25% – с 27 до 34 грн. за 1 л 100-процентного спирта.

Кроме того, с 1 ноября 2009 года будут повышены на 50% ставки на тяжелые дистилляты – с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45, 50, 65 евро соответственно за 1000 кг .

Также предусматривается ежегодное, начиная с 2010 года, проведение индексации ставок акцизного сбора на этиловый спирт и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен за прошедшие 12 месяцев.

Кабинет Министров Украины не позже 1 августа должен публиковать ставки акцизного сбора на этиловый спирт и алкогольные напитки, определенные с учетом индекса потребительских цен.