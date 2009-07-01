Почему беременным депрессия воспрещена?

Группа исследователей из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) выяснила, что стресс беременной женщины плохо влияет на психическое и физическое состояние вынашиваемого ребенка, причем последствия могут сказываться до конца его дней, сообщает EurekAlert.

Исследование показало, что стресс у матери может вызвать у ребенка поведенческие и эмоциональные проблемы, привести к депрессиям в более взрослом возрасте, а также поспособствовать развитию криминальных наклонностей. В обычных условиях плацента защищает ребенка от гормона стресса, однако может не справляться со слишком высокой нагрузкой, ослабляя защиту. Данные исследования будут наглядно представлены на особой выставке.

Впрочем, о том, что если женщина во время беременности испытывает беспокойство и депрессию, то это может иметь самые серьезные последствия, как для её здоровья, так и для здоровья ребенка, ученые говорят уже давно. По словам гонконгских специалистов, депрессия и беспокойство, которое беременные испытывают во время вынашивания плода, после рождения ребенка становятся причиной более серьезной послеродовой депрессии.

При этом лечение беременных представляет большие трудности, потому что все принимаемые будущей матерью антидепрессанты проникают к плоду через плаценту. Известно, что у новорожденного, мать которого принимала во время беременности антидепрессанты, могут наблюдаться некоторые отклонения от нормального состояния: тахикардия, неактивность желудочно-кишечного тракта, задержка мочеиспускания, респираторный дистресс-синдром, сложности с кормлением, диаррея и другие.

vokrugsveta.ru