В Николаевской области госпитализированы 13 человек

В течение 28-29 июня в Николаевской области в инфекционное отделение Вознесенской горбольницы с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» госпитализированы 13 граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, все потерпевшие отмечали 27 июня день рождения в частном домовладении и потребляли блюда домашнего приготовления. Всего на праздновании был 31 человек. По состоянию на 7 часов утра 1 июля эти пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Специалистами районной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Предварительная причина отравления – нарушение технологии приготовления и хранения в домашних условиях мясных и рыбных блюд. Ситуация контролируется Главным облуправлением МЧС.