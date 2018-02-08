Украина, Канада и Всемирный банк подписали меморандум о сотрудничестве по развитию системы телемедицины в нашей стране

Подписан очередной меморандум по улучшению медицинской помощи украинцам.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Министерство здравоохранения, Всемирный банк и министерство иностранных дел Канады подписали меморандум о сотрудничестве по развитию системы телемедицины - современной технологии по медицинскому обслуживанию в сельской местности.

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Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан при участии президента Украины Петра Порошенко в Киеве.

«Мы нашли 4 млрд грн средств, нашли их за счет конфискованных украденных у украинского народа полтора миллиарда долларов... и часть этих средств пошла на развитие сельской медицины. В целом мы имеем 5 млрд грн только средств украинского бюджета», - сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что жители сельской местности должны иметь доступ к квалифицированной медицинской помощи.

«Я не исключаю, что здесь будет и обучение специалистов, и разработка оптимальной модели, что будет подобрано и программное обеспечение, которое уже оправдало себя полностью в Канаде, Хорватии, Германии. И могу сейчас раскрыть эту тайну, потому что канцлер Германии Ангела Меркель обещала обеспечить доступ к самым передовым технологиям телемедицины в ФРГ. Я не исключаю, что в будущем к нашему партнерства присоединится и Германия», - отметил президент.

«Я мечтаю, чтобы в ближайшее время как можно скорее после имплементации целей, которые задекларированы в нашем меморандуме, мы могли приехать в село, зайти в амбулаторию, выйти на связь с лучшими профессорами Украины и продемонстрировать эффективность функционирования системы телемедицины», - добавил Порошенко.

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Он также выразил благодарность канадским партнерам, которые поддержали программу по развитию сельской медицины, и Всемирному банку.

*** Внедрение телемедицины - современная технология по медицинскому обслуживанию в сельской местности, а также - эффективная мировая практика. По данным Deloitte, в 2020 году ожидается около 100 млн обращений к врачам через средства телемедицины по всему миру.