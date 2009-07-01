В Винницкой области в больницу попали 8 человек
10:21, 01 июля 2009Страна
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Отравление на крестинах
В селе Городкивка Крыжопольского района Винницкой области на крестинах отравилось восемь человек.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Винницкой облгосадминистрации, 29 июня в инфекционное отделение районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы три человека.
По состоянию на 30 июня в инфекционном отделении на стационарном лечении находятся восемь человек, из них один ребенок. В общей сложности на крестинах 28 июня присутствовали 17 человек.
Предположительным фактором передачи возбудителя инфекции были пищевые продукты, потребляемые во время празднования.
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