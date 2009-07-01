В России примут программу по борьбе с алкоголизмом?

В России необходимо принять программу по борьбе с алкоголизмом и другими вредными привычками.

Об этом заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сегодня на встрече с главой Министерства здравоохранения и соцразвития Татьяной ГОЛИКОВОЙ, передает РИА «Новости».

"Мы сейчас пьем больше, чем в 90-е годы, хотя это были трудные времена. Нужно подготовить соответствующую программу и принять определенные меры в этом направлении", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

В свою очередь Т.ГОЛИКОВА сообщила, что Минздравсоцразвития совместно с Министерством спорта, туризма и молодежной политики проводит программу по популяризации здорового образа жизни.