В России примут программу по борьбе с алкоголизмом?
09:40, 01 июля 2009Страна
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Заявил Медведев
В России необходимо принять программу по борьбе с алкоголизмом и другими вредными привычками.
Об этом заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сегодня на встрече с главой Министерства здравоохранения и соцразвития Татьяной ГОЛИКОВОЙ, передает РИА «Новости».
"Мы сейчас пьем больше, чем в 90-е годы, хотя это были трудные времена. Нужно подготовить соответствующую программу и принять определенные меры в этом направлении", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.
В свою очередь Т.ГОЛИКОВА сообщила, что Минздравсоцразвития совместно с Министерством спорта, туризма и молодежной политики проводит программу по популяризации здорового образа жизни.
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