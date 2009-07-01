Кому окажут стоматологическую помощь бесплатно?

Столичная власть определила категории киевлян, которым будет оказываться бесплатная стоматологическая помощь в муниципальном медучреждении «Киевская городская стоматологическая поликлиника».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжения, которым утвердил Положение о предоставлении вышеупомянутой помощи.

Согласно положению, бесплатно стоматологическая помощь будет оказываться пенсионерам, в том числе инвалидам, а также получателям государственной социальной помощи, инвалидам с детства и инвалидам, имеющим среднемесячный совокупный доход, который не превышает 2,5 размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Безвозмездно стоматологические услуги также будут получать одинокие матери (отцы), имеющие среднемесячный совокупный доход, который не превышает 1,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста; семьи с детьми, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеющие возможности содержать ребенка или местожительство их неизвестно, и которые имеют совокупный среднемесячный доход, не превышающий в 1,5 раза размеры прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Кроме того, льготное обслуживание будет предоставляться лицам, получающим государственную социальную помощь как не имеющие права на пенсию, и инвалиды, среднемесячный совокупный доход которых не превышает размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Бесплатно лечение в стоматологической клинике будут получать неработающие лица, осуществляющие уход за инвалидом или пожилым лицом и получающие компенсацию в соответствии с действующим законодательством, которые имеют среднемесячный совокупный доход, не превышающий 2-х размеров прожиточного минимума для лиц соответствующей категории; малообеспеченные семьи, получающие государственную социальную помощь и имеющие среднемесячный совокупный доход, не превышающий 2-х размеров общего показателя прожиточного минимума, а также матери (отцы) многодетных семей, которые воспитывают трое и больше несовершеннолетних детей, независимо от среднемесячного совокупного дохода.

Как сообщал УНИАН, 28 мая сессия Киевсовета приняла решение поручить КП «Киевская городская стоматологическая поликлиника» организовать предоставление качественной медицинской помощи киевлянам, представляющим малозащищенные слои населения. Ежемесячно поликлиника должна принимать по 40 таких граждан.

В решении определено, что списки киевлян, которые нуждаются в стоматологической помощи, будут формировать совместно постоянная комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения и социального обеспечения, Главное управление здравоохранения и Главное управление социальной защиты КГГА.

Депутаты отметили также, что лечение пациентов, согласно данному решению, будет происходить за счет бюджета прибыли от работы КП «Киевская городская стоматологическая поликлиника». Медучреждение должно проводить лечение на современном оборудовании с гарантией качества и силами квалифицированных специалистов.