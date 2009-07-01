Киев: создан совет по вопросам противодействия туберкулезу

В Киеве создан городской совет по вопросам противодействия туберкулезу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, соответствующее распоряжение подписал столичный председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Возглавила новосозданный совет первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

В состав совета также вошли председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Алла ШЛАПАК, начальник Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА Людмила КАЧУРОВА, специалисты и врачи-фтизиатры, представители общественных и религиозных организаций, профсоюзов, ГУ МВД Украины в г. Киеве, депутаты Киевсовета и др.

Основными задачами совета определена подготовка предложений по определению приоритетов реализации политики по вопросам противодействия туберкулезу на местном уровне; консолидированное использование средств, предусмотренных в бюджете города, средств международных и общественных организаций; содействие согласованной деятельности структурных подразделений КГГА, органов местного самоуправления, международных и общественных организаций, представителей бизнесовых кругов, объединенных профсоюзов и работодателей и религиозных организаций с целью реализации на местном уровне проектов противодействия туберкулезу, в частности, проекта Всемирного банка «Контроль за туберкулезом и ВИЧ/СПИДом в Украине» и т. п.