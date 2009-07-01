В почве поселка Железный Порт сибирской язвы нет

Возбудитель сибирской язвы вблизи саркофага скотомогильника в курортном поселке Железный Порт Голопристанского района (Черноморское побережье в Херсонской области) пока не обнаружен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонского областного управления экологии со ссылкой на данные исследований, которые ежегодно проводит санэпидемстанция Голопристанского района Херсонской области.

Вместе с тем, облуправление экологии обратилось с просьбой провести альтернативные экспертизы в МЧС и областную СЭС.

Как сообщал УНИАН, ранее Партия зеленых Украины заявила об угрозе заражения акватории курортного поселка Железный Порт спорами сибирской язвы из расположенного на прибрежной линии скотомогильника. По данным партии, на территории базы отдыха ОАО «Херсонский завод карданных валов» находится скотомогильник, где в 1951 году было проведено захоронение животных, погибших от сибирской язы. Место захоронения забетонировано в виде саркофага. За 58 лет прибрежная линия переместилась с расстояния 1,5 км от саркофага до 50 м и в текущий момент скотомогильник практически оказался на пляже. Экологи предполагают, что разрушение саркофага может произойти в любой момент.

В ПЗУ отмечают, что в Голопристанском районе Херсонской области находится в общей сложности 12 неблагополучных скотомогильников.