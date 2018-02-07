Из-за гриппа и ОРВИ в Украине массово закрывают школы (видео)
10:05, 07 февраля 2018Страна
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В Киеве обучение отменили полностью в 20 школах, а в 35 заведениях – в отдельных классах.
Украину накрывает эпидемия гриппа / УНИАН
В Украине массово закрывают школы на карантин из-за вспышки гриппа и острых респираторных инфекций,
Обучение отменили в некоторых школ на Волыни, Винницкой, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Ровенской области, пишет ТСН.
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В Киеве обучение отменили полностью в 20 школах, а в 35 заведениях – в отдельных классах, отмечает КГГА.
Сегодня, 7 февраля, дети не пойдут и в 11 черновицких школах. Кроме того, там городские чиновники ограничивают посещение кружков и спортивных секций. Карантин ввели на 10 дней.
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