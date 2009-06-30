На Дунае в Одесской области локализовано нефтяное пятно

На 61-й миле украинской части реки Дунай, близ села Орловка в Одесской области, сегодня усилиями экипажа судна-нефтемусоросборщика локализовано масляное пятно размером 200 на 100 метров, двигавшееся по течению с румынской стороны.

Об этом сообщили УНИАН в Государственной экологической инспекции северо-западной части Черного моря.

Для локализации и обезвреживания загрязнения был использован сорбент - вещество, поглощающее нефтепродукты, разъяснили в Госинспекции. Замечено было пятно 28 июня экипажем судна «Будников» в болгарской части Дуная.

Согласно решению Одесской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Измаиле, Рени и Килие начали дежурство оперативные группы, которым было поручено подготовить абсорбирующие материалы для сбора нефтепродуктов и запасти питьевую воду для населения.