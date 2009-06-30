В Киеве матери-героини получат по 3 тыс грн одноразовой помощи

53 матери-героини получат от столичной власти по 3 тыс. грн. одноразовой материальной помощи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на соответствующее распоряжение Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Решение принято с целью усиления социальной поддержки многодетных матерей города Киева.

В целом для обеспечения этих выплат из бюджета города выделено 159 тыс. грн.

Материальная помощь будет оказана многодетным матерям, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня».