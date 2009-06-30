В Киеве матери-героини получат по 3 тыс грн одноразовой помощи
16:55, 30 июня 2009Страна
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Распоряжение мэрии
53 матери-героини получат от столичной власти по 3 тыс. грн. одноразовой материальной помощи.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на соответствующее распоряжение Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.
Решение принято с целью усиления социальной поддержки многодетных матерей города Киева.
В целом для обеспечения этих выплат из бюджета города выделено 159 тыс. грн.
Материальная помощь будет оказана многодетным матерям, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня».
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