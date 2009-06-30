Донетчина: многодетные семьи получили помощь почти на 10 млн грн

В Донецкой области в рамках проекта «Согрей любовью ребенка» многодетные семьи получили новые и отремонтированные дома и квартиры на сумму 9 млн. 743 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, в регионе проектом была охвачена 21 многодетная семья, из которых в 20 семьях воспитывается 10 и более детей, и одна семья воспитывает 9 несовершеннолетних детей.

Бизнес-структурами и органами местного самоуправления с момента реализации проекта (с 2008 года) и на сегодняшний день было приобретено 8 домов и 1 квартиру, проведены ремонтные работы в 4-х домах, предоставлены средства на проведение ремонтных работ в домах двум семьям.

Также органами местной власти были выделены земельные участки, предоставлена материальная помощь, приобретена бытовая техника, а исполкомы оказывали содействие в оформлении документов на отвод земли и передачу домов.

Общий размер помощи, предусмотренный меморандумами о взаимодействии между облгосадминистрацией, бизнес-структурами и органами местного самоуправления, составляет 12 млн. 261,1 тыс. грн.

По состоянию на 1 июня 2009 года помощь была предоставлена на сумму 9 млн. 743 тыс. грн., что составляет 79,5% от запланированного проектом.

В облгосадминистрации напомнили, что из бизнес-структур в данном проекте принимали участие: ЗАО «Донецксталь», Благотворительный фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины», ОАО «Азовмаш», ОАО «Новокраматорский машиностроительный завод», ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», ООО «Донецк Сити Центр», ОАО «Укрподшипник», ОАО Концерн «Стирол» и ООО «Кнауф Гипс Донбасс».