На Полтавщине откроют 5 центров заместительной терапии

До конца года в Полтавской области планируют открыть 5 центров заместительной терапии для наркозависимых.

Об этом в Полтаве журналистам сообщили представители благотворительной ассоциации помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом "Свет надежды".

По их данным, в ближайшее время центры заместительной терапии откроют в Миргороде, Гребенке, Зинькове, Пирятине и Хороле. Цель заместительной терапии - постепенно перевести наркозависимых на минимальную дозу синтетического наркотика, ведь они все равно не могут отказаться от его употребления.

«Таким образом, наркозависимые социально адаптируются, одновременно улучшается криминогенная обстановка: наркозависимым не нужно кого-то грабить, чтобы найти деньги на дозу. Ныне такие центры заместительной терапии уже действуют в 6 регионах области: 2 - в Полтаве, по одному - в Лубнах, Кременчуге, Комсомольске, Гадяче», - сказал руководитель службы охраны материнства и детства Главного управления здравоохранения ОГА Игорь ПИРОГОВ.

«Чтобы решить проблему наркомании необходимо минимум 50% потребителей наркотиков охватить заместительной терапией, а сейчас реально в области охвачено 2%», - отметил при этом И.ПИРОГОВ. По его данным, лишь в Полтаве таким образом лечится 130 человек, по области - 300, но на учете находится в 4 раза меньше, чем реальное число наркоманов.