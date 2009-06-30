Британские врачи будут добиваться права молиться за пациентов

Британские медработники будут добиваться от Национальной службы здравоохранения разрешения обсуждать религиозные верования с пациентами, а также предлагать молиться за них, сообщает ВВС. Инициативная группа врачей планирует поднять эти вопросы на конференции Британской медицинской ассоциации (British Medical Association).

Согласно кодексу Главного медицинского совета Великобритании, обсуждение вопросов религии может входить в список оказываемых медработниками услуг, если пациент сам захочет этого. Однако в начале 2009 года британский Департамент здравоохранения выпустил руководство, согласно которому обсуждение вопросов веры с пациентом может трактоваться как попытка обращения, что в свою очередь является религиозным притеснением.

По мнению противников подобных ограничений, эти запреты нарушают свободу слова медработников. Кроме того они считают, что введение запретов на обсуждении религии с больными может отрицательно сказаться на их состоянии.

Верующие медицинские работники Великобритании обеспокоены участившимися случаями административных взысканий в отношении их наиболее религиозных коллег. В феврале 2009 года медсестра из британского города Уэстон-Cьюпер-Мэр была отстранена от работы за то, что предложила помолиться за пожилую женщину, которой она делала перевязку. В июне 2009 года из Королевской больницы Глостершира уволилась медсестра, которой руководство медучреждения ранее запретило носить нательный крест.

Врачи-атеисты в свою очередь заявляют, что медицинская помощь и религиозные услуги не должны смешиваться. Для помощи верующим пациентам в составе Национальной службы здравоохранения имеется институт капелланов. Несмотря на то, что все медработники должны быть внимательны к религиозным чувствам пациентов, духовную поддержку должны оказывать именно капелланы.

medportal.ru