Профессор Андрей Русин: ранние симптомы онкоурологической патологии может обнаружить только врач

В рамках информационной кампании «Рак излечим», начатой фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», УНИАН продолжает публиковать серию материалов ведущих онкологов Украины.

Онкоурология – раздел медицины, который изучает опухоли мужской и женской мочеполовой системы, причины их развития, течение и клинические проявление с внедрением в практику современных методов диагностики, лечения и профилактики. К онкоурологическим заболеваниям принадлежат опухоли почек, лоханок и мочеточников, мочевого пузыря, уретры, предстательной железы и ее придатков, яичек, полового члена, а также опухоли надпочечников, потому что они расположены в анатомической близости к почкам и верхним мочевыводящим путям. Среди злокачественных опухолей, рак мочевого пузыря составляет 5,5 %, рак почки 3%, рак яичка 1%, рак простаты 1%, рак полового члена 0,5%.

Передраковые состояния – это заболевания, которые перерождаются в рак с большей степенью вероятности, малигнизация при которых наблюдается в 0,1-5% (доброкачественные опухоли, гиперпластические, дисгормональные, дистрофичные процессы, хронические специфические и неспецифические воспалительные заболевания):

- доброкачественные новообразования мочевого пузыря, хронический интерстициальный цистит;

- поликистоз почек, доброкачественные новообразования почек;

- доброкачественные новообразования яичка, орхит, епидидимит, крипторхизм;

- доброкачественные новообразования предстательной железы, хронический простатит;

-доброкачественные новообразования полового члена и других мужских половых органов, гипертрофия крайней плоти и фимоз, лейкоплакия полового члена, сперматоцеле.

В своевременной диагностике онкоурологической патологии важную роль имеют профилактические обследования, так как ранние проявления заболеваний, на которые пациент может обратить внимание самостоятельно, обычно отсутствуют.

2/3 опухолей почек обнаруживают случайно, потому большинство больных на момент установления диагноза не жалуются на свое самочувствие. Классическая триада симптомов – боль, гематурия, объемное образование в боковых отделах живота встречаются меньше, чем в 10% больных. Другие жалобы (потеря веса, внезапное появление варикоцеле справа или слева, отек ног, лихорадка) кроме гематурии, указывают на запущенность процесса. Лихорадка, плетора, проявления гиперкальциемии и анемии бывают первыми признаками опухолей почек.

В случае опухолей мочевого пузыря первой жалобой у 90% больных это гематурия, дизурические явления бывают в 25%, боль в малом тазе, отек ног и внешних половых органах указывают на запущенность болезни.

Типичной ранней жалобой при опухоли яичка является его безболезненное увеличение, иногда наблюдаются признаки острого эпидидимита, боль в пояснице, бесплодие, гинекомастия.

Опухоль предстательной железы обычно развивается бессимптомно и обнаруживается по повышенному PSA крови, при пальцевом прямокишечном исследовании. Характерно также внезапное появление и быстрое нарастание обструкции мочевых путей.

Ранним признаком опухоли полового члена может быть язва, которая не заживает, часто со зловонными выделениями, иногда фимоз скрывает опухоль, пока она не прорастет крайнюю плоть. Возможно ощущение объемного образования в половом члене, нарушение мочеиспускания, боль, гематурия.

Следовательно, ранняя диагностика заключается в своевременном обследовании всех больных с гематурией и симптомами раздражения мочевого пузыря, осмотре головки и крайней плоти полового члена с биопсией подозрительных участков. Необходимость обследований уровня PSA крови является противоречивой.

К группам риска относительно онкоурологических заболеваний принадлежат:

- больные с передраковыми состояниями мочеполовой системы;

- курильщики;

- лица с избыточной массой тела и ожирением;

- лица, которые испытывают влияние промышленных канцерогенов (работники печатной, кожной, резиновой, лакокрасочной промышленности ).

В онкоурологии используются онкологические принципы и методы хирургического, лучевого и медикаментозного лечения.

Хирургические операции имеют принципиально важные особенности, отличающиеся от общеурологических:

- принцип радикальности;

- обязательная регионарная лимфодисекция (удаление лимфатического аппарата органа);

- все этапы операции выполняются с соблюдением принципов абластики и антибластики.

Лучевая терапия используется при определенных видах опухолей как основной метод лечения или в комбинации с другими.

Медикаментозное лечение включает химио-, иммуно-, гормонотерапию. К новейшим методам принадлежит таргетна терапия. Лечения обязательно должны проводить специалисты специализированных заведений с соответствующей квалификацией.

Общими факторами, которые содействуют развитию онкопатологии, являются вредные привычки (курение, алкоголь), употребления продуктов, которые повышают риск развития опухолей, канцерогены окружающего среды (ионизирующее излучение, инсоляция, химические и микробные канцерогены), онкоген и вирусы.

Следует заметить влияние отдельных факторов риска на возникновение опухолей разной локализации мочеполовой системы:

- в возникновении опухолей почек - курение, избыточный вес и ожирение, избыточное употребление животных жиров, случаи заболевания в семьи, наследственные синдромы ( Гиппеля-Линдау, Берта-Хогг-Дюбе, наследственный папиллярный рак почки). Возможные факторы включают поликистоз почек, сахарный диабет, хронический гемодиализ;

- мочевого пузыря - промышленные канцерогены (анилиновые красители, ароматические амины), у работников печатной, кожной, резиновой, лакокрасочной промышленности; мочеполовой шистомоз, курение (повышает риск в 4 разы), малого таза (повышает риск в 4 разы), медикаменты (циклофосфамид), хронические воспалительные заболевания и врожденные дефекты мочевого пузыря (урахус), генетический фактор;

- опухоли яичка - крипторхизм (повышает риск в 10-40 раз), тестикулярная феминизация, расстройства эмбриогенеза в результате токсикоза матери и приема естрогенов во время беременности, орхит, травмы, облучения яичек;

- предстательной железы - семейный анамнез, гормональные факторы (изменение уровня естрогенов и андрогенов). Возможные факторы включают повышенные содержания витамина А в еде, снижены содержания витамина Д, робота с кадмием;

- болезни полового члена - канцерогенное действие смегмы, хронические воспаления головки и крайней плоти, вирус папилломы.

При своевременной диагностике и адекватном лечении, обязательном диспансерном наблюдении, физическая, функциональная и социальная активность поражаются незначительно. Исключение составляет рак предстательной железы, где оперативное вмешательство может привести к импотенции, потому некоторые пациенты категорически отказываются от операции, которая ухудшает прогноз основного заболевания. Важное значение имеет соблюдение диетического питания, особенно у больных после нефрэктомии, с ограничением соленой, острой еды, копченостей, маринадов.

Профилактика онкоурологических заболеваний включает:

- борьбу с курением, гигиену питания;

- гигиену труда;

- обязательные профилактические медицинские осмотры разных возрастных групп;

- своевременная диагностика и лечение передраковых состояний.