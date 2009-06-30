Кому плакать противопоказано

Журнал Current Directions in Psychological Science опубликовал исследование американских ученых, посвященное природе плача.

Психологи проанализировали тесты 3000 добровольцев, в которых они описывали, как плакали. В результате выяснилось, что как таковая польза плача полностью зависит от обстоятельств - то есть от того, каким образом и когда это произошло.

Любопытно, что большинство участников опроса сообщили, что после плача им стало легче; примерно тридцать процентов заявило, что плач не принес им облегчения, а еще десять процентов участников сообщило, что от плача им стало еще хуже. Психологи отмечают, что легче становилось преимущественно тем, кто находил отклик и сочувствие у окружающих. Также в опубликованном исследовании говорится о том, что плач чрезвычайно полезен с точки зрения физиологии.

Обстоятельное изучение физиологических механизмов плача привело психологов к выводу, что он вызывает расслабление и замедление дыхания. Последние несколько компенсируются одновременным потоотделением и тахикардией, однако расслабляющее действие плача быстро их нейтрализует. Как раз по этой причине человек обычно помнит преимущественно приятное расслабление после рыданий.

Впрочем, как отмечают американские специалисты в своей статье, есть категория людей, которым плач просто противопоказан. Это люди с различными аффективными расстройствами и повышенной тревожностью - им слезы приносят лишь отягощение внутреннего состояния.

psynavigator.ru