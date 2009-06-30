Как на отдыхе не подхватить экзотическую аллергию

15% населения Земли — аллергики. Самая частая реакция — пищевая.

Чаще всего незадачливых отпускников настигает пищевая аллергия. Причем проявляться она может далеко не только в виде банальной крапивницы. Случается, отведав «чего-то красивого, но непонятно из чего», турист начинает заходиться в кашле, краснеть и задыхаться.

Вот рейтинг продуктов, на которые чаще всего возникает аллергия у детей:

1. Яйца куриные и перепелиные.

2. Молоко.

3. Рыба и морепродукты.

4. Пшено.

5. Арахис.

Отсюда совет: если у ребенка хоть раз была замечена ЛЮБАЯ аллергическая реакция, перед тем как впервые вывозить его в южные страны, проконсультируйтесь с аллергологом и пройдите кожные пробы.

Лобстеры и кус-кус — не комарика укус!

Морские гады — одни из самых мощных пищевых аллергенов. В них очень много гистамина — белка, который и провоцирует у аллергиков бурную реакцию иммунной системы. И если в домашних условиях мы едим морепродукты не очень часто и в небольших количествах, то на отдыхе нередко попросту объедаемся омарами и лобстерами.

Одно из излюбленных восточных блюд — кус-кус (а это особый вид пшена) — также может вызвать неожиданную аллергическую реакцию. А жгучие разноцветные специи — куркума, харисса — только усилят протест организма.

Одну из самых тяжелых пищевых аллергий дают... орехи, особенно арахис. Так что с осторожностью давайте детям восточные сладости — пахлаву, чак-чак, халву.

Также непредсказуемую реакцию могут вызвать старые, выдержанные сыры (их дегустации часто предлагаются на экскурсиях в сыроварни, популярные в Австрии, Италии, Испании). В них много опасного для аллергиков-гурманов белкового соединения тирамина.

После пищевой аллергии по частоте случаев идут реакции на укусы экзотических насекомых. Потому аллергологи советуют обязательно брать с собой на отдых специальные репелленты в виде аэрозолей или эмульсий, которые отпугивают не только комаров, но прочих летающих и ползающих гадов.

Может ли быть аллергия на спиртное?

На самом деле аллергию могут вызвать только те вещества, которые содержат белки. Реакция в чистом виде может возникнуть лишь на ликеры, к примеру, «Бейлиз» или другие, в состав которых входят взбитые яйца, а также молоко или шоколад.

А если после коньяка пятнами идут лицо и шея, это вегетативно-сосудистые проявление, а не аллергические.

Остальной алкоголь белков не содержит и сам аллергии вызвать не может. Впрочем, это не значит, что аллергикам можно безнаказанно допиваться до «чертиков». Любое спиртное усиливает всасывание аллергенов в кровь и провоцирует еще более бурную реакцию. Потому никогда не следуйте дикому обычаю «снимать» аллергию водкой!

Так что ж, вообще не ездить отдыхать?!

Вовсе нет! Тем, кого мучают кожная аллергия, всяческие дерматиты, очень полезна смена обстановки на субтропики. При смене климата усиливается скорость обмена веществ, защитная система организма приходит в тонус, солнце заставляет вырабатываться необходимый для иммунитета витамин D. А для некоторых людей месяц на море и пляже — вообще единственный шанс год потом прожить без аллергии.

Для тех же, кто страдает дыхательной аллергией, бронхиальной астмой, выезд в тропические страны не очень полезен из-за высокой влажности воздуха. Зато им отлично подходит отдых в горах и предгорьях Кавказа, Альп, Пиренеев — что кошелек позволяет. Особенно полезно при астме и респираторных проблемах сочетание горного и морского воздуха — как в Крыму или на Черноморском побережье Северного Кавказа.

Вообще в период ремиссии астматикам очень хороши плавание и любые аэробные (то есть связанные с насыщением кислородом) нагрузки, чтобы легкие и бронхи расширились и хорошенько «проветрились» за лето.

newsland.ru