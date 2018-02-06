Обновлен перечень лекарственных препаратов в программе "Доступные лекарства"

Каждая третья аптека участвует в программе "Доступные лекарства".

Минздрав обновил перечень лекарственных препаратов по программе "Доступные лекарства".

В новом реестре препаратов, участвующих в программе “Доступные лекарства”, насчитывается 239 торговых названий, из них 47 – бесплатных.

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Как сообщили УНИАН в Минзжраве, утвержден новый реестр препаратов правительственной программы “Доступные лекарства”, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно или с незначительной доплатой.

В обновленный реестр лекарств вошло 239 препаратов 48 производителей, из которых 18 производителей украинских и 30 – иностранных. Напомним, ранее в программе участвовали 198 препаратов 43 производители.

Обновленный реестр также был дополнен еще 2 действующими веществами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа — Лозартан (11 препаратов) и Глибенкламид (3 препараты). Всего в программе 23 действующие вещества.

По сравнению с прежним перечнем в новом реестре стало на 24 позиции больше для пациентов, которые болеют сердечно-сосудистыми заболеваниям, на 14 – для диабета II типа, на 3 – для лечения бронхиальной астмы.

Благодаря новому механизму ценообразования (дополнительные 5 дней для фармкомпаний для снижения своих ценовых предложений), список бесплатных препаратов удалось расширить дополнительно на 13 наименований. В новом перечне уже содержится 47 препаратов, которые на 100% будут возмещаться за государственный счет.

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Реестр препаратов программы “Доступные лекарства” в частности включает информацию о торговых названиях препаратов, действующие вещества, форму выпуска, дозировку, производителя, розничную цену за упаковку и сумму доплаты.

*** Правительственная программа “Доступные лекарства” начала действовать в апреле 2017 года. За 9 месяцев работы программы пациенты получили лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы почти за 14 млн рецептов на более 614 миллионов грн бюджетных средств. Каждая третья аптека участвует в программе – сейчас их 6 761.

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Для того, чтобы получить препараты по этой программе, нужно обратиться к врачу, получить правильно выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить выбранные лекарства.