Остеопороз? Спасет физкультура

Ученые обнаружили множество преимуществ регулярных физических нагрузок - от улучшения состояния сердечно-сосудистой системы до снижения веса. Теперь к ним добавилось еще одно - и немаленькое: упражнения, связанные с бегом и прыжками, улучшают здоровье костей и предотвращают многие болезни вплоть до остеопороза и переломов.

«Существует множество факторов, влияющих на здоровье костей: генетические, наследственные и экологические. Однако физическая деятельность, как оказалось, является одним из самых действенных методов развития и поддержания здоровой ткани кости», - объясняет автор исследования Рон Зерник (Ron Zernicke), кандидат биологических наук и руководитель Центра ортопедии при Мичиганском университете (University of Michigan), США.

Исследования на эту тему проводятся с 1961 года и по сей день. В результате биологи установили, что на здоровье кости влияют три характеристики физических упражнений: величина нагрузки, ее частота и длительность. Большинство упражнений способствует увеличению плотности кости, но некоторые из них, по данным исследования, особенно полезны. Это такие тренировки, которые держат в повышенном напряжении все тело: гимнастика, танцы и спортивная борьба, тяжелая атлетика. Прыжки и бег также положительным образом влияют на костную ткань. Для этого необязательно изводить себя часовыми занятиями на беговой дорожке. Эксперты установили, что занятия вышеперечисленными упражнениями всего по 12 минут три раза в неделю уже дают укрепляющий эффект. Так называемые интервальные тренировки, где высокое напряжение перемежается с отдыхом, тоже повышает показатель плотности кости.

«Поскольку огромное количество женщин старшего возраста подвержены остеопорозу, который проявляется в период менопаузы, регулярные занятия в фитнес-центрах могут существенно улучшить их состояние. Однако следует помнить, что здоровье необходимо беречь смолоду. Известно, что для нормального развития костной ткани критическим периодом является пре- и раннепубертатный возраст. Все знают о том, что основой для гармоничного развития костной системы у детей является наличие регулярных физических тренировок и активный двигательный режим. Мы же подчеркиваем, что физические упражнения одинаково важны в любом возрасте», - комментирует Зерник.

Спортивные врачи все еще не установили «золотой стандарт» оптимальной комбинации физических нагрузок для укрепления костей. Но в скором времени (примерно, в августе-сентябре) Зерник и соавторы обещают выдать готовую схему по укреплению костного скелета спортивными занятиями - возможно, «всего по 20 минут в день» в рамках утеренней гимнастики.

infox.ru