Херсонщина: 3-летняя девочка получила 80% ожогов кожи

В Херсонской области во время пожара в частном доме пострадала трехлетняя девочка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в области, в г. Цюрупинск в результате неосторожного обращения с огнем при использовании печного отопления произошло возгорание домашних вещей, в результате чего 3-летняя девочка получила 80% ожогов кожи.

Ребенок в критическом состоянии находится в областной детской больнице.

Продолжается следствие, выясняются все обстоятельства инцидента.

В целом с начала года в Херсонской области произошло 468 пожаров, при которых погибли 43 человека.