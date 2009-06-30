Как родители заражают детей курением

Давно известно, что подростки, чьи родители курят, чаще приобретают эту вредную привычку. Новое исследование ещё раз подтвердило этот грустный факт, и дополнило его новыми подробностями. Оказывается, это влияние максимально, если воздействие родительского курения приходится на первые десять лет жизни ребёнка - выяснили доктор Стефен И. Гилман с коллегами из Гарвардской школы общественного здоровья в Бостоне.

Но кроме этого, они выяснили, что «риск исчезает, если родители бросают курить». Тогда как доказательства увеличения вероятности приобретения привычки курения детьми от собственных родителей всё прибывают, до сих пор мало известно, кто из родителей более «заразен", насколько сильнее «заразность» двух родителей, одинаково ли «заражающее» действие в разные годы жизни ребёнка.

Чтобы это выяснить, исследователи изучили 559 мальчиков и девочек в возрасте от 12 до 17 лет. Кроме этого они беседовали с одним из родителей подростков - участников исследования. Среди родителей 62,4% за всё время жизни хоть какое-то время курили, а 46% соответствовали критериям никотинозависимых людей в разные моменты жизни. Среди детей общее количество пробовавших курить оказалось равным 27,8% с возрастанием распространения по мере взросления от 7,2% в возрасте 12 до 61,3% в 17 лет.

Курящие родители влияли на вероятность превращения детей в курильщиков независимо друг от друга. Курение матери одинаково влияло на будущее курение и сыновей и дочерей, но курение отца сильнее влияло на сыновей, а влияние отца, если он жил отдельно от семьи, не оказывало влияние на вероятность курения потомства.

Чем дольше курили родители, тем сильнее это влияло на вероятность курения детей. Наличие или отсутствие у родителей никотиновой зависимости значения не имело. «Особо впечатлило то, что самое сильное воздействие приходится на самых маленьких детей" - говорит Гилман.

Дети, которым во время курения родителей было от 12 лет и меньше, становились курильщиками в 3,6 раза чаще, чем дети некурящих родителей. Но подростки от 13 и старше становились потребителями табака только в 1,7 раза чаще.

Существует много других факторов, влияющих на вероятность превращения ребёнка в курильщика, начиная от средств информации до генетической предрасположенности к наркотической зависимости. Тем не менее, «углублённое понимание передачи курения табака от поколения к поколению обеспечит дополнительные возможности на пути профилактики» - пишут исследователи. А ещё они уверены, что усилия по отвыканию семей и родителей от курения «не только уменьшат курение родителей, но и снизит употребление табака последующими поколениями».

news.km.ru