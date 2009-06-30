Саудовская Аравия может отменить Хадж из-за гриппа А/H1N1

Число больных, зараженных вирусом гриппа А/H1N1 в Саудовской Аравии, достигло, по данным министерства здравоохранения королевства, 62 человек, и в связи с опасностью дальнейшего распространения инфекции «возможна отмена паломничества к святыням ислама в нынешнем сезоне», передает РИА «Новости».

В течение последних суток в стране зарегистрировано шесть новых случаев заболевания. Она указывает, что министр здравоохранения Абдалла ар-РАБИА оценивает обстановку в королевстве как «опасную в средней или малой степени».

Министр религиозных дел Туниса Абу Бакр аль-АХЗУРИ считает, что «любые варианты - совершение обряда паломничества или отказ от него - возможны».