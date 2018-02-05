Когда украинские родители перестанут бить своих детей: насилие царит в каждой (видео)

Детей в нашем обществе считают "собственностью" родителей.

В каждой второй украинской семье родители поднимают руку на своих детей.

Как рассказівает сотрудница патрульной полиции Одессы, основательница сообщества "Защита прав детей" Зоя Мельник, в Украине в каждой второй семье практикуют насильственные методы воспитания детей, хотя закон это запрещает, пишет ТСН.

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"К сожалению, детей в обществе считают "собственностью" родителей, забывая о том, что это личность. Мало кто задумывается, что у них также есть права, и что государство должно защищать эти права. Это равноценная личность. Даже был случай, когда ребенка похищали на улице, и она кричала, никто не обратил внимания, потому что думали, что это родители воспитывают. Это же норма у нас - бить детей, когда дети кричат", - возмущается она.

Полицейские призывают украинцев не быть равнодушными и сообщать о случаях издевательства над детьми - самом уязвимым слоем населения.

Мельник мечтает изменить ситуацию в украинском обществе, чтобы люди не отворачивались от матерей, которые бьют своих детей на улице, не закрывали уши, когда слышат крики ребенка за стенкой, а защищали, предупреждали и помогали.

"Есть закон, который защищает жертв семейного насилия. Закон не различает: ребенок это, женщина или мужчина, закон должен защищать любого человека, который подвергается семейному насилию. Конечно, ребенок является наиболее незащищенным, потому что не может самостоятельно обратиться. Обязанностью каждого взрослого сознательного человека является обращаться в полицию в таких случаях и сообщать о таких фактах", - отметила Мельник.

Отметим, в США провели интересное исследование и выяснили, что у детей, которых бьют, хуже развивается речь, они становятся более агрессивными и впоследствии эти дети являются склонными к преступлениям.

"В Швеции в школах психологи следят за тем, чтобы на ребенка никто не кричал, за его психологическим развитием, за его настроением. Это тоже психологическое насилие. У нас тоже в законе прописано, что насилие бывает психологическим и физическим, сексуальным", - добавила женщина-коп.

Отдельно в полиции советуют, если человек стал очевидцем насилия над детьми, необходимо позвонить на горячую линию для детей - 116111, звонок является бесплатным для всех операторов, работает в будни с 12:00 до 20:00, в субботу с 12:00 до 16:00. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-ukraine-deti-iz-kazhdoy-vtoroy-semi-stradayut-ot-nasiliya-doma-1103800.html?_ga=2.127947791.221867631.1517823298-2014599336.1516698691