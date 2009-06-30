Средиземноморская диета способствует долголетию

Группа ученых из Гарвардской школы здравоохранения под руководством Димитроса Трикопулоса выяснила, что некоторые виды пищи, входящей в средиземноморскую диету, важнее других и способны продлевать жизнь человека, сообщает издание "Вокруг Света".

Исследование показало, что если человек потребляет много овощей, фруктов, орехов, бобовых, оливкового масла, не злоупотребляет алкоголем и не ест много мяса, то такая диета увеличит продолжительность его жизни. Сочетание же нескольких ключевых продуктов дает особенно хороший результат. Вместе с тем, согласно результатам исследования, обилие рыбы и морепродуктов и уменьшение количества молочных продуктов в питании никак не влияют на продолжительность жизни.

Главными особенностями средиземноморской диеты, характерной для Испании, Италии, и Греции, является обильное использование оливкового масла, овощей, фруктов, злаков и умеренное потребление красного вина. Сами жители стран Средиземноморского бассейна уверены в правильности своих пищевых предпочтений настолько, что даже предлагают объявить свою диету "культурным достоянием человечества".

Напомним также, что ранее та же группа ученых выяснила, что ежедневное употребление в пищу оливкового масла снижает риск развития рака на 9%, а в сочетании с другими компонентами средиземноморской диеты - на 12%. В исследовании участвовали 26 тысяч жителей Греции.

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