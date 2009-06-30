Фильтр очищает кровь от микроорганизмов

Оригинальный фильтр, способный очистить кровь пациента от микроорганизмов, может спасать тысячи людей ежегодно. Первые тесты своей разработки провёл вместе с коллегами Дональд Ингбер (Donald Ingber), биолог из Медицинской школы Гарварда и Бостонского детского госпиталя.

"Обычно вам остаётся принимать антибиотики и молиться", — говорит Дональд о сепсисе. Увы, нередко препараты не успевают справиться с заражением, и человек умирает. Но новый фильтр работает многократно быстрее лекарств. Правда, пока ещё он не опробован на людях, а проверен только на крови в пробирке.

В качестве "агрессора" команда Ингбера взяла Candida albicans — грибок, нередко ответственный за развитие сепсиса. Этот микроорганизм добавили в донорскую кровь, чтобы проверить работоспособность устройства.

Перед началом его работы кровь смешали с армией микроскопических бусинок из оксида железа, каждая — в сто раз меньше диаметра человеческого волоса. Причём все бусинки были покрыты защитным пластиковым слоем и антителами, притягивающими Candida albicans и связывающимися с ним.

Далее поток крови направлялся в фильтр, в котором мощный электромагнит выхватывал из течения железные частицы (налипшие на бактерии) и перебрасывал в отдельный "отводной" поток физраствора. Клетки крови при этом оставались в основном потоке.

Всего через пару часов работы, как показал опыт, этот прибор удалял из крови 80% патогенных микроорганизмов. А такой очистки уже достаточно, чтобы с остальными грибками справились лекарственные препараты.

Нынешней осенью Ингбер намерен начать тесты магнитного фильтра на животных, чтобы убедиться, что тот безопасен для нормальных клеток.

Профессор отмечает: данная технология позволяет, в принципе, извлекать из потока крови любые желаемые объекты (путём подбора соответствующих белков для покрытия железных частиц) — от раковых клеток до стволовых. "Этот прибор может просеять весь объём крови пациента и найти иголку в стоге сена", — говорит Дональд.

membrana.ru