Счастье заложено в генах

Стремление к счастью и благополучию - это естественные жизненные цели для большинства из нас. Но людям трудно найти и придерживаться позитивных взглядов на жизнь, если они испытывают сильный стресс, страдают от хронического заболевания или имеют проблемы с деньгами. Учёные Университета Тель-Авива /Израиль/ считают, что позитивное настроение может быть заложено в генах. Таким образом данная от природы генетика способна определять характер и соответственно отношение к жизни, полагают исследователи.

Специалисты нашли первоначальные свидетельства о верности своей теории: тесты, проведённые на группе близнецов, показали, что 50% позитивно настроенных людей имеют генетические основания для счастья. То есть определённые заложенные от рождения гены помогают человеку придерживаться оптимистичных взглядов на жизнь и оставаться счастливым, не смотря ни на какие трудности, поясняют эксперты. Учитывая то, что способность бороться со стрессом и эмоциональными расстройствами положительно сказывается на здоровье и долголетии, полученные данные имеют большое значение для определения роли генов, ответственных за счастье. В дальнейшем профессор Йорам Барак в сотрудничестве с профессором Анатом Ачироном из Sheba Medical Center попытаются найти конкретные гены, связанные с оптимизмом.

ami-tass.ru