На Житомирщине с начала эпидсезона сделали почти 2 тысячи прививок против гриппа

Медики констатируют, что больных за последнюю неделю увеличилось, однако эпидемии гриппа в регионе еще нет.

На Житомирщине продолжается вакцинация против гриппа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистарции со ссылкой на данные государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

Как отмечается в сообщении, с начала эпидсезона в области привито против гриппа 1 тыс. 856 человек. Больше всего вакцинаций сделали жители в Коростышевском, Романовском, Бердичевском, Малинском и Любарском районах, а также в Житомире.

Медики констатируют, что больных за последнюю неделю увеличилось, однако эпидемии гриппа в регионе еще нет.

В целом же, по состоянию на 5 февраля с начала эпидсезона в области гриппом и ОРВИ в области заболело 93 тыс. 662 лица. В течение всего эпидсезона вирусов гриппа А и В не выделялись. Но на протяжении последних 2-х недель вирусологической лабораторией областного лабораторного центра от 11 больных выделен вирус гриппа В. Среди респираторных вирусов выделялись Rs-вирусы и аденовирусы.

Напомним, что по информации управления здравоохранения облгосадминистрации, на Житомирщине растет количество прививок против кори, дифтерии и туберкулеза.