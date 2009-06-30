Первое блюдо: польза и вред

Много слухов и мифов на тему пользы и вреда супов создают неверные представления о необходимости первых (жидких) блюд в рационе человека. Начнем с пользы супов при похудении и удержании веса.

Исследования ученых доказывают, что те, кто ежедневно питается первыми блюдами, легче и эффективнее худеют, чем люди, не имеющие в своем рационе супов. Однако результаты этих исследований можно поставить под сомнение, если окажется, что люди принимавшие в них участие, мало пили воды, и супы просто восполняли потребности организма в жидкости. В любом случае суп очень хороший продукт питания для создания чувства сытости. Первые блюда позволяют не увеличивать калорийность питания. При этом пищевую плотность (насыщенность) можно уменьшить: количество пищевых веществ будет не очень велико, а объем еды будет достаточен. С помощью супа можно устраивать разгрузочные дни, если, конечно, это суп не мясной, и он не содержит большого количества жира.

Ради справедливости можно сказать, что увеличить объем поступающей пищи и уменьшить ее калорийность можно с помощью салатов, клетчатки и отрубей (капуста, морковь, яблоки, хурма, бананы, хлеб с отрубями, добавление клетчатки в пищу).

Польза супов, для здоровья представляется сомнительной.

Часто можно слышать, что людям с заболеваниями желудка (гастрит, язва) просто необходимо есть жидкое. На самом деле им требуется частое, мелкое и дробное питание. К тому же, на некоторых этапах таких заболеваний нельзя есть сырые овощи и фрукты, т.к. их сок обладает раздражающим эффектом. Поэтому при некоторых заболеваниях желудка и кишечника рекомендуют супы, хотя, например, можно запечь яблоко, морковь и капусту потушить.

Вред супов (борщей, щей)

1. Жидкость во время приема пищи разбавляет желудочный сок, что значительно ухудшает пищеварение.

2. Тепловая обработка резко сокращает количество питательных веществ в пище. Все витамины и биологически активные вещества погибают уже при температуре 57 градусов.

3. Теплый мясной или куриный бульон, попадая в организм, очень быстро всасывается кишечником, и печень, по пропускной способности, не успевает переработать, поступившие в большом количестве, мясные экстракты, содержащиеся в бульоне. Вследствие этого, экстракты в виде нерасщепленных ядов, минуют печень, и начинают свое “путешествие” по всему организму, причиняя вред многим внутренним органам.

4. При варке мяса в бульон переходят различные вредные химические вещества, основными из них являются - креатин и креатинин. Помимо этого, в наше время, при выращивании животных на убой, для увеличения их веса, неблагочестивые фермеры используют различные химические вещества, которые накапливаются в мясе и также несут вред потребителю. Ради примера можно привести результаты одного любопытного эксперимента: куриная тушка, при выращивании которой использовался антибиотик - тетрациклин, варилась в течение 30 минут, в итоге следы этого химического вещества проявились на мышцах бройлера, а после последующих 30 минут варки - вещество в полном объеме перешло в бульон.

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