Назначен директор Центра общественного здоровья

Определены основные направления работы, которые будет развивать новый генеральный директор.

Генеральным директором Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины назначен Владимира Курпиту.

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В Минздраве отмечают, что Центр выполняет лечебно-профилактические, научно-практические и организационно-методические функции в сфере здравоохранения, участвует в разработке регуляторной политики и взаимодействует с другими министерствами, научно-исследовательскими учреждениями, международными учреждениями и общественными организациями, работающими в сфере общественного здоровья и противодействия социально опасным заболеванием.

Основными направлениями работы, которые будет развивать новый генеральный директор Центра общественного здоровья, станут предоставления технической экспертизы, развитие системы эпиднадзора и стратегических информационных систем, внедрение результатов исследований политики и практики, развитие кадрового потенциала системы общественного здравоохранения, укрепления лабораторных сетей, повышения готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, проведения мониторинга и оценки, поддержка партнерства с международными организациями.

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Владимир Курпита - военный врач, имеет специализацию по инфекционным болезням и многолетний опыт работы в сфере здравоохранения, в том числе - управленческий. Кандидат медицинских наук. В 1996-2005 годах работал врачом в Главном военном клиническом госпитале МО Украины. В 2005-2008 годах был медицинским специалистом по ВИЧ/СПИД/ИППП Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине. В 2014 году возглавлял Государственную службу Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний. До назначения генеральным директором Центра общественного здоровья работал исполнительным директором ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ».