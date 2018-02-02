В Украине раком заболевают более 1 млн человек - Минздрав

Онкологические заболевания являются одной из основных причин смертности украинцев.

В Украине раком заболевают более 1 млн человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Национального института рака Елена Колесник на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с раком.

По ее словам, ежегодно в Украине диагностируется свыше 140 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.

"Более 1 миллионов граждан Украины болеют раком, риск заболеть раком имеет каждый 4 мужчина и каждая 6 женщина. Важнейшим фактором, способствующим излечимости болезни является диагностирование и лечение любого вида рака на ранних стадиях. Чтобы снизить показатели смертности крайне важно внимательно относиться к собственному здоровью и здоровью близких, регулярно проходить элементарные профилактические осмотры и не медлить, когда выявлены злокачественные образования на предраковых стадиях", - отметила Колесник.

По словам заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, онкологические заболевания являются одной из основных причин смертности украинцев.

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"Даже самые современные технологии являются бессильными перед последней стадией рака. Поэтому мы формируем новую культуру общения врача и пациента, подчеркивая важность раннего выявления этой болезни. Внедрение эффективных программ скрининга, профилактики и ранней диагностики даст возможность спасать тысячи жизней украинцев. Так, еще в прошлом году мы предоставили рекомендации регионам по внедрению периодических осмотров здорового населения с целью раннего выявления онкологических заболеваний”, - сказал Ковтонюк.

В ходе пресс-конференции акцентировали, что одной из ключевых позиций в борьбе против рака является профилактика и ранняя диагностика: в трети случаев рака можно предотвратить.

Также участники мероприятия подчеркивали, что в украинском обществе есть проблема онкофобии, когда люди не хотят проходить специфические обследования - онкоскрининг, боясь услышать слово "рак".