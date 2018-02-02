Формула индекса массы тела: как правильно высчитать свой вес

Окружность талии – второй важный объективный показатель, который дополняет ИМТ и также отражает риск опасных заболеваний.

Поддержание постоянного нормального веса тела уменьшает риск наиболее опасных заболеваний – сердечно-сосудистых, диабета и рака. Определить оптимальный вес можно с помощью унифицированного показателя – индекса массы тела (ИМТ). Важным дополнительным параметром является окружность талии.

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ИМТ считается оптимальным показателем для оценки размеров тела (веса и роста), которые позволяют оценить риски для здоровья. Показатели ИМТ в пределах нормы свидетельствуют о низкий ризк сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Индекс массы тела рассчитывается путем деления массы тела (в килограммах) на квадрат роста (в метрах квадратных).

Например, определим индекс массы тела для человека, который весит 60 кг при росте 170 см: ИМТ = 65 / 1,7×1,7 = 22,5.

Показатели индекса массы тела у взрослых.

ИМТ ниже 18.5 - свидетельствует о недостаточном весе; 18,5-24,9 - эквивалент нормальной массы тела; 25,0-29,9 - указывает на наличие лишнего веса; ИМТ более 30 является признаком ожирения.

Для детей и подростков, которые продолжают расти, невозможно определить определенные показатели ИМТ, соответствующие норме для всех возрастных групп и для обеих половых групп. Поэтому используются специальные таблицы, в которых нормальные границы ИМТ указано для каждого возраста. Врачи-педиатры, семейные врачи и медицинские сестры должны оценивать ИМТ детей и подростков при осмотрах соответственно таких таблиц.

Окружность талии – второй важный объективный показатель, который дополняет ИМТ и также отражает риск опасных заболеваний.

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Самый низкий риск развития опасных болезней у женщин с окружностью талии до 79 см. Окружность талии 80-87 см свидетельствует о повышении риска, а показатель 88 см и более является признаком высокого риска у женщин.

Оптимальная окружность талии у мужчин – до 93 см. Показатели окружности талии у мужчин ≥94 см и ≥102 см ассоциируют с повышенным и высоким риском опасных заболеваний, соответственно.