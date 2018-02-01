В Украине гриппом и ОРВИ заболели более 180 тысяч человек (видео)

В одной из областей эпидемический порог не превышен.

В Украине гриппом и ОРВИ заболели более 180 тысяч человек.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, активность гриппа в регионах Украины остается низкой.

На протяжении 22-28 января в одной из областей эпидемический порог не превышен. ОРВИ заболели 181 287 человек, что типично для этого времени года.

Смертей из-за осложнения от гриппа на этой неделе не зафиксировано.

Решение о введении карантина должен решаться на местном уровне с учетом эпидемической ситуации в конкретном населенном пункте.

Министерство здравоохранения рекомендует организовывать временные пункты вакцинации против гриппа в детских дошкольных учреждениях, школах, организациях, учреждениях и заведениях. Это поможет предупредить рост уровня заболеваемости и облегчить доступ населения к вакцинации против гриппа.